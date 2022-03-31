Китай решил ввести ответные визовые санкции против чиновников США

Китай введет ответные визовые ограничения против некоторых чиновников США

Китай принял решение ввести ответные визовые ограничения против некоторых чиновников США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

«С целью защиты законных прав и интересов китайских граждан, Китай принял решение ввести административные ограничения в отношении официальных лиц США, которые распространяют ложь касательно вопроса о правах человека и наносят ущерб интересам Китая», — сказал дипломат, не уточнив, на кого именно будут распространяться соответствующие меры.

Ранее КНР пообещала ответить США на отзыв лицензий у китайских телеоператоров. Власти Китая подготовят ответные шаги на отзыв лицензий у операторов Pacific Networks и ComNet.

По соображениям национальной безопасности Соединенные Штаты отозвали у этих компаний лицензии на работу на своей территории. В заявлении китайское министерство призвало Вашингтон отменить свое решение и прекратить политизацию экономических вопросов.

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