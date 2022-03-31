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Китай решил ввести ответные визовые санкции против чиновников США

Китай введет ответные визовые ограничения против некоторых чиновников США

Фото: Shutterstock

Китай принял решение ввести ответные визовые ограничения против некоторых чиновников США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

«С целью защиты законных прав и интересов китайских граждан, Китай принял решение ввести административные ограничения в отношении официальных лиц США, которые распространяют ложь касательно вопроса о правах человека и наносят ущерб интересам Китая», — сказал дипломат, не уточнив, на кого именно будут распространяться соответствующие меры.

Ранее КНР пообещала ответить США на отзыв лицензий у китайских телеоператоров. Власти Китая подготовят ответные шаги на отзыв лицензий у операторов Pacific Networks и ComNet.

По соображениям национальной безопасности Соединенные Штаты отозвали у этих компаний лицензии на работу на своей территории. В заявлении китайское министерство призвало Вашингтон отменить свое решение и прекратить политизацию экономических вопросов.

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Анжелика Бережная
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