Назван новый риск для роста цен на продукты

Логистические компании предупредили о подорожании автоперевозок на треть в 2022 году

Из-за санкций и ситуации на валютных рынках в транспортно-логистических компаниях ожидают рост себестоимости автоперевозок на 32 процента по итогам 2022 года. Такой прогноз содержится в письме уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову от Сообщества топ-менеджеров логистических компаний, документ есть в распоряжении «Ведомостей». Предприятия называют подорожание перевозок новым риском для роста цен не продукты, особенно на дешевые товары массового спроса.

Письмо подписали главы логистических компаний ПЭК, GLT, «Альтика М», СПАК и Dentro. По их заявлениям, за прошедший месяц себестоимость транспортировки выросла на 10-12 процентов, цена обслуживания грузовой техники — на 60 процентов, а расходы транспортных компаний на автозапчасти и комплектующие — на 87 процентов. Подорожание обслуживания техники продолжится как минимум до конца года, и к концу декабря участники рынка ожидают рост его стоимости в 1,9 раза.

В частности, такой прогноз обусловлен приостановкой контрактов с авторизованными центрами зарубежных производителей грузовиков Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, MAN. Кроме того, те центры, которые еще продолжают сотрудничество с компаниями, требуют предоплату техобслуживания и ремонта. Ранее перевозчики оплачивали эти услуги раз в несколько месяцев. Из-за этого происходят кассовые разрывы, и могут вырасти сроки доставки, заявляют компании.

В связи с этим перевозчики попросили у властей ряд поблажек. Среди прочего, до конца года компании требуют отменить транспортный налог и утилизационный сбор, освободить их на три года от 20-процентного налога на прибыль, а также предоставить субсидируемые кредиты на пополнение оборотных средств, на лизинговые платежи и покрытие кассовых разрывов с нулевой ставкой.

Проблемы испытывает и железнодорожная отрасль. Американский производитель кассетных подшипников для железнодорожных вагонов Amsted Rail из-за объявленных против России санкций сообщил об уходе с российского рынка и выходе из совместного предприятия «ЕПК-Бренко», выпускающего детали в Саратове. На фоне остановки поставок шведской SKF стране грозит дефицит этого вида комплектующих.