В России начались сложности с деталями для вагонов

«Ъ»: России грозит дефицит подшипников для вагонов после ухода с рынка западных компаний

Американский производитель кассетных подшипников для железнодорожных вагонов Amsted Rail из-за объявленных против России санкций сообщил об уходе с российского рынка и выходе из совместного предприятия «ЕПК-Бренко», выпускающего детали в Саратове. На фоне остановки поставок шведской SKF стране грозит дефицит этого вида комплектующих, пишет «Коммерсантъ».

Производством кассетных подшипников в России занимаются только западные компании — американские и шведские или совместные с ними предприятия. Завод с участием Amsted Rail является крупнейшим в России поставщиком — план производства на 2022 год составлял 240 тысяч штук.

Подшипники такого типа ставят на вагоны с повышенной осевой нагрузкой, инновационные, которые активно используют в России при перевозке угля и другого сырья. В случае разрыва отношений с производителями выпуск новых и ремонт уже имеющихся вагонов, а это более четверти всех имеющихся полувагонов, окажется под угрозой.

Американцы пока выступили с наиболее жесткой позицией. SKF официально прекращает только экспортные поставки, но не останавливает работу завода в Твери. Третий производитель — СП «Тимкен ОВК» — не комментировал ситуацию.

Проблемы с подшипниками обсуждались 11 марта на совещании в Росжелдоре. Среди вариантов решения проблемы звучали увеличения срока использования деталей, введение упрощенной схемы постановки на производство и другие.

Замглавы ИПЕМ Владимир Савчук предположил, что решить проблему можно с помощью обращения к азиатским производителям или через так называемый параллельный импорт, когда оригинальные комплектующие пойдут неофициальным путем.

Постановление о легализации параллельного импорта подписано 30 марта. Перечень конкретной продукции сформирует Минпромторг на основании предложений ведомств. В правительстве уверяют, что поставленные по такой схеме товары пройдут все необходимые таможенные и контрольные процедуры.