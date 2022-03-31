Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на идею национализировать имущество украинских олигархов в России

Песков заявил, что не знаком с деталями идеи о национализации имущества украинцев в РФ

Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать возможность появления закона о национализации имущества украинских олигархов в России, так как не знаком с деталями этой идеи. Его ответ приводит ТАСС в четверг, 31 марта.

Ранее соответствующий законопроект поручал разработать глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в документе необходимо предусмотреть национализацию всего имущества, которое принадлежит украинских олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Крыма и России.

Кроме того, Аксенов пообещал, что в Крыму никто из украинских олигархов уже не сможет переоформить свое имущество.

Накануне источник в крымском правительстве рассказал, что квартира президента Украины Владимира Зеленского попадет в список имущества, подлежащего национализации на полуострове.

Апартаменты украинского политика находятся в поселке Ливадия в Ялтинском регионе. Отмечалось, что элитная квартира принадлежит жене Зеленского Елене.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Стал известен план России по расчетам за газ в рублях
Российские нефтепереработчики решили сократить объемы производства
Эрдоган подтвердил отказ Турции от введения санкций против России
Синоптик пообещал близкое к рекорду 1972 года количество осадков в Москве
Выстреливший женщине в голову российский тренер получил тюремный срок
Байкерский стиль вернулся в моду
В Москве грабители отобрали у пенсионера рюкзак с миллионами рублей
В Крыму задержали сотрудничавшего с украинскими спецслужбами россиянина
Россиян предупредили о сложностях туров за картами Visa и Mastercard
Эрдоган дал оценку действиям Азербайджана в Нагорном Карабахе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.