Кремль ответил на идею национализировать имущество украинских олигархов в России

Песков заявил, что не знаком с деталями идеи о национализации имущества украинцев в РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать возможность появления закона о национализации имущества украинских олигархов в России, так как не знаком с деталями этой идеи. Его ответ приводит ТАСС в четверг, 31 марта.

Ранее соответствующий законопроект поручал разработать глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в документе необходимо предусмотреть национализацию всего имущества, которое принадлежит украинских олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Крыма и России.

Кроме того, Аксенов пообещал, что в Крыму никто из украинских олигархов уже не сможет переоформить свое имущество.

Накануне источник в крымском правительстве рассказал, что квартира президента Украины Владимира Зеленского попадет в список имущества, подлежащего национализации на полуострове.

Апартаменты украинского политика находятся в поселке Ливадия в Ялтинском регионе. Отмечалось, что элитная квартира принадлежит жене Зеленского Елене.