Кремль прокомментировал идею референдума в Южной Осетии

Песков заявил, что считает идею референдума в Южной Осетии выражением мнения народа

Идея референдума в Южной Осетии о присоединении к России является выражением мнения народа, российские власти уважают ее. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, в России никаких действий на этот счет не предпринималось.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах частично признанной республики в скором времени войти в состав России. Глава государства подчеркнул, что это является стратегической целью страны и добавил, что в ближайшее время будут предприняты необходимые шаги для реализации соответствующей инициативы.

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гассиева сообщила, что референдум должен пройти после президентских выборов, которые состоятся 10 апреля. Также Гассиева уточнила, что все необходимые для присоединения Южной Осетии к России процедуры будут завершены после выборов.

