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В Рязани пройдет выставка космических значков

В Рязани пройдет выставка космических значков

Фото: Культура.Рф

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике 8 апреля откроется выставка «Знак космоса», на которой будут представлены космические значки. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает «МедиаРязань».

Экспозиция будет посвящена первому полету человека в космос. Посетители смогут увидеть малотиражные значки 1960-1980-х годов, памятные медали, а также космический скафандр летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Аксенова.

Ранее сообщалось, что в Калуге с 12 по 16 апреля пройдет международный кинофестиваль «Циолковский», на котором покажут 10 документальных фильмов о космосе. Показы будут проводиться в Инновационном культурном центре и в научной библиотеке Белинского. Для посещения мероприятия надо будет пройти регистрацию, она откроется 1 апреля.

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Сергей Истомин
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