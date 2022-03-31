Владелец дома посмотрел запись со скрытой камеры и раскрыл обман курьера

Владелец дома посмотрел запись со скрытой камеры и узнал, что курьер украл его заказ

Владелец дома посмотрел запись со скрытой камеры, установленной возле входной двери, и узнал причину пропажи заказа, который ему привез курьер. Фрагмент записи, который помог раскрыть обман доставщика, мужчина опубликовал на Reddit.

В ролике можно увидеть, как курьер подходит к дому, ставит пакеты с едой возле двери и фотографирует их, чтобы подтвердить, что заказ был доставлен. После этого он берет пакеты и уносит к себе в машину. «Водитель UberEats крадет еду, которую должен был доставить», — гласит подпись к видео.

В комментарии под постом владелец дома уточнил, что написал жалобу в службу доставки, и ему вернули деньги. Также мужчина выразил надежду на то, что курьер, похитивший заказ, испытал разочарование, когда увидел содержимое пакетов. «Я сижу на кето-диете (можете подать на меня за это в суд), и поэтому я заказал два бургеры без булок. Надеюсь, что курьер был счастлив», — поиронизировал он.

Один из комментаторов предположил, что похититель только недавно устроился работать курьером. «Эти тупые новые курьеры думают, что они могут обмануть систему, мол, я сейчас сфотографию заказ, а потом заберу его», — написал он. Другой участник обсуждения в шутку попросил его не подкидывать эту идею курьерам других компаний.

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