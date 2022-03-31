Поклонская высказалась об отказе от должности посла в Кабо-Верде

Поклонская объяснила отказ от должности посла в Кабо-Верде личными обстоятельствами

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что отказалась от должности посла в Кабо-Верде в связи с личными обстоятельствами. Об этом она рассказала в интервью Екатерине Гордеевой, которое опубликовано на YouTube.

«Там были личные обстоятельства, даже не хочу об этом говорить. Вот просто спросила — меня поддержали», — подчеркнула Поклонская.

Позже, по ее словам, ей предложили работу в Россотрудничестве, на что она согласилась. В настоящее время она занимается правами соотечественников за рубежом. «Вообще сейчас в основном занимаюсь Украиной. Гуманитарка, заявления, горячая линия», — рассказала замглавы ведомства.

Она отметила, что получает много сообщений об эвакуации, предоставлении гуманитарной помощи, также обращаются соотечественники из Европы, чьи права были нарушены. В основном обращения поступают из Германии, Франции и Бельгии. Соответствующие сообщения Поклонская направляет Верховному комиссару и в МИД.

Ранее замглавы Россотрудничества обратилась к жителям России и Украины. Она призвала их не разжигать взаимную ненависть, эскалация которой, по ее словам, приведет только к еще большему количеству невинных жертв. Главной ценностью в настоящее время являются человеческие жизни, которые надо пытаться сохранить любой ценой.