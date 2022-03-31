Украина попросила Польшу закрыть границы с Белоруссией

Посол Украины заявил, что Киев ведет переговоры с Польшей о закрытии границы с Белоруссией

Украина попросила Варшаву закрыть границы с Белоруссией, соответствующие переговоры Киев сейчас ведет с министерством инфраструктуры Польши. Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает РБК.

Дещица также заявил, что с аналогичной просьбой Киев обратился к властям Литвы, Латвии и Эстонии. Если государства закроют свои границы с Белоруссией, то решения от Евросоюза ждать не потребуется, добавил он.

Ранее сообщалось, что Польша блокирует продвижение грузовых фур в Белоруссию, из-за чего очередь на границе растянулась на десятки километров. Речь идет о пограничном переходе КПП Кукурыки.

Кроме того, власти Польши 22 февраля сняли ограничения на въезд в граждан всех государств, кроме России и Белоруссии. Въехать в европейскую страну все еще могут только студенты, дипломаты, обладатели вида на жительство и бизнес-визы.