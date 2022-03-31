Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина попросила Польшу закрыть границы с Белоруссией

Посол Украины заявил, что Киев ведет переговоры с Польшей о закрытии границы с Белоруссией

Фото: Grzegorz Dabrowski / Reuters

Украина попросила Варшаву закрыть границы с Белоруссией, соответствующие переговоры Киев сейчас ведет с министерством инфраструктуры Польши. Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает РБК.

Дещица также заявил, что с аналогичной просьбой Киев обратился к властям Литвы, Латвии и Эстонии. Если государства закроют свои границы с Белоруссией, то решения от Евросоюза ждать не потребуется, добавил он.

Ранее сообщалось, что Польша блокирует продвижение грузовых фур в Белоруссию, из-за чего очередь на границе растянулась на десятки километров. Речь идет о пограничном переходе КПП Кукурыки.

Кроме того, власти Польши 22 февраля сняли ограничения на въезд в граждан всех государств, кроме России и Белоруссии. Въехать в европейскую страну все еще могут только студенты, дипломаты, обладатели вида на жительство и бизнес-визы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
США смягчили санкции против российских удобрений
Росгвардия задержала координатора диверсантов из СБУ
В Совфеде описали предателя российской нации
Россиянка пойдет под суд из-за убитого ножом мужа
Китай допустил переход на рубли или юани при оплате российского газа и нефти
Ведущий Первого канала перечислил вызывающие опасное состояние препараты
Россиянам назвали опасные действия при включенном VPN
СКР возбудил дело после смерти школьницы во время медицинской операции
Россиянин получил срок за убитых топором спящих родителей
Зафиксировано странное поведение известнейшего взрыва Млечного пути
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.