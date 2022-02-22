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В Польше отказались открывать границы для россиян и белорусов

Власти Польши открыли границы для всех иностранных туристов, кроме россиян и белорусов

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Польша открыла границы для граждан всех стран, кроме России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте пограничного управления республики.

Власти сняли все ограничения на пересечение украинско-польской границы. Кроме того, разрешен въезд иностранных путешественников на воздушных пограничных переходах.

При этом уточняется, что отмена ограничений не распространяется на участок сухопутной границы с Россией и Белоруссией, а также на воздушные границы между странами. Таким образом, Польша отказалась принимать туристов только из двух стран — России и Белоруссии. Въехать в европейскую страну по-прежнему могут только студенты, дипломаты, обладатели вида на жительство и бизнес-визы.

Ранее, 21 февраля, Австралия открыла границы для привитых туристов с действующими визами. По словам премьер-министра Скотта Моррисона, у него «нет сомнений» в том, что число путешественников со временем снова увеличится.

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Мария Гейн
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