Белоруссия заявила о блокаде грузоперевозок со стороны Польши

В ГПК Белоруссии заявили, что Польша блокирует проезд в страну грузовых фур

Польская сторона незаконно блокирует продвижение грузовых фур в Белоруссию, из-за чего очередь на границе растянулась на десятки километров. Об этом заявили в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики, сообщает ТАСС.

Речь идет о пограничном переходе КПП Кукурыки. Как уверяют представители ведомства, проезд машин более суток блокирует неизвестная группа граждан, однако власти Польши никак не препятствуют происходящему.

«С 20 марта из Польши в Беларусь через указанный пункт пропуска проследовало лишь 47 фур при пропускной способности в 1,2 тысячи грузовиков», — пояснили в погранкомитете. Варшава этот инцидент пока не комментировала.

Ранее власти Белоруссии объявили о прекращении грузового сообщения по железной дороге с Украиной. Оно было приостановлено с началом боевых действий. Это подтвердила и украинская сторона.