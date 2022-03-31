Россиянам назвали условие для получения добавочного пособия по безработице

Юрист заявила, что безработные в России могут получить социальные гарантии и компенсации

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в беседе с агентством «Прайм» назвала россиянам условие для получения добавочного пособия по безработице.

По словам юриста, закон о занятости населения в России предусматривает предоставление пакета различных социальных гарантий и компенсаций на случай признания человека безработным. При этом размер и срок такой выплаты зависят от причины потери работы, стажа работы, прежней зарплаты, а также возраста.

Согласно общему правилу, пособие могут получить в процентном соотношении к среднему заработку на последнем месте работы: первые 3 месяца — 75 процентов, следующие 3 месяца — 60 процентов, заявила юрист.

При этом существуют и специальные правила. Так, в случае, если работник достиг пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года, он имеет право на получение пособия дольше: первые 3 месяца — 75 процентов; следующие 4 месяца — 60 процентов; далее до 24 месяцев — 45 процентов.

Кроме того, максимальный предел пособия составляет 12 792 рублей в месяц, пояснила эксперт.

Юрист отметила, что назначению пособия по безработице предшествует, как правило, процедура постановки на учёт в государственном центре занятости.

По прогнозам экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР), к концу года уровень безработицы в России составит 7,1-7,8 процента (по сравнению с нынешними 4,4 процента). Тогда национальная экономика лишится около двух миллионов рабочих мест.