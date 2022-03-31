КНР заявила о законном праве размещать военные объекты в Южно-Китайском море

Минобороны КНР заявило о неоспоримом суверенитете над островами в Южно-Китайском море

КНР обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающим к ним водам, а также правом размещать на них военные объекты. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь, передает РИА Новости.

«Развертывание Китаем необходимых средств национальной обороны является не только законным правом суверенной страны, но и необходимой мерой противодействия провокациям со стороны США», — указал военный.

По его мнению, Вашингтон является главным нарушителем стабильности и крупнейшим двигателем милитаризации Южно-Китайского моря. Однако У Цянь выразил надежду, что отношения Китая и Соединенных Штатов как можно скорее вернутся на правильный путь.

Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море и создания оборонного партнерства AUKUS между Канберрой, Лондоном и Вашингтоном с целью защиты интересов стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в АТР принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.