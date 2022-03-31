Кремль заявил о наличии материалов по военным преступлениям на Украине

Песков заявил, что у РФ есть материалы для ООН по военным преступлениям на Украине

Комиссию ООН по военным преступлениям на Украине ожидает напряженная работа, так как у России есть много материалов по этой теме. О наличии таких данных заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Тем более что имеется с нашей стороны много свидетельств, эти свидетельства копятся, тщательно собираются, выверяются, и, конечно, они будут использоваться», — объяснил представитель Кремля.

Ранее глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала Москву и Киев расследовать инциденты с, предположительно, имевшими место пытками военнослужащих на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).