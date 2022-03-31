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За убийство доцента ВГИКа ради квартиры в Москве пенсионерка села на 10 лет

Суд в Москве приговорил к 10 годам пенсионерку за убийство педагога ВГИК 90-летней Иды Шур

Фото: Shutterstock

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор 70-летней пенсионерке Лилии Войтюховской, которую присяжные признали виновной в убийстве доцента кафедры эстетики, истории и теории культуры Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) 90-летней Иды Шур. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Женщине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с учетом позиции гособвинителя. Ее взяли под стражу в зале суда.

30 марта коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт Войтюховской. Они сочли ее виновной и не заслуживающей снисхождения.

Пенсионерка работала у Шур социальным работником. Летом 2020 года она искала квартиру для постоянного проживания и знала, что преподавательница ВГИКа живет одна в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Было установлено, что 18 июля 2020 года Войтюховская изменила внешность, надела парик, медицинскую маску и солнцезащитные очки. Она предложила пожилой женщине ряд условий распоряжения ее имуществом, но доцент отказалась. Тогда она забила пожилую женщину до смерти ножом и каменной статуэткой, стоявшей на книжной полке.

19 июля 2020 года в полицию обратилась подруга убитой и сообщила, что Ида Шур уже двое суток не отвечает на звонки. Прибывшие полицейские вскрыли квартиру и обнаружили тело хозяйки со множественными ножевыми ранениями. Войтюховская была задержана.

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Любовь Ширижик
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