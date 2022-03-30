70-летнюю россиянку признали виновной в убийстве 90-летнего доцента ВГИКа

В Москве присяжные сочли 70-летнюю россиянку виновной в убийстве 90-летнего доцента ВГИКа

В Москве коллегия присяжных признала 70-летнюю Лилию Войцеховскую виновной в убийстве 90-летнего доцента кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа Ирины (Иды) Шур. Об этом в среду, 30 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Обвинительный вердикт был оглашен в Дорогомиловском районном суде. Присяжные сочли россиянку виновной и не заслуживающей снисхождения. «На основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен приговор», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвиняемая работала у убитой социальным работником. Летом 2020 года Войцеховская искала квартиру для постоянного проживания и знала, что преподавательница ВГИКа живет одна в квартире на Кутузовском проспекте в Москве.

Суд установил, что 18 июля 2020 года подсудимая изменила внешность, сменив одежду, надела парик, медицинскую маску и солнцезащитные очки. Она предложила пожилой женщине ряд условий распоряжения ее имуществом, но доцент отказалось. Тогда она забила пожилую женщину до смерти ножом и каменной статуэткой, стоявшей на книжной полке.

19 июля 2020 года в полицию обратилась подруга убитой и сообщила, что Ида Борисовна уже двое суток не отвечает на звонки. Прибывшие туда полицейские вскрыли квартиру и обнаружили тело хозяйки с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемая была задержана.

24 июля того же года состоялось судебное заседание в ходе которого судья отклонил ходатайство следствия о помещении обвиняемой в СИЗО и отправил подозреваемую под домашний арест из-за возраста.