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В Госдуме призвали генпрокурора признать бело-сине-белый флаг экстремистским

Депутат ГД Пискарев призвал генпрокурора признать бело-сине-белый флаг экстремистским
Василий Пискарев

Василий Пискарев. Фото: Государственная дума / Global Look Press

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев призвал генпрокурора Игоря Краснова признать «альтернативный бело-сине-белый флаг России», который используется на акциях против проведения спецоперации на Украине, экстремистским. Об этом сообщает агентство REGNUM.

«С начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины среди ее противников, действующих, в первую очередь, из-за рубежа, все большую популярность начал приобретать так называемый "альтернативный флаг России" — бело-сине-белое полотнище, без красной полосы», — пояснил депутат.

«Дискуссия о том, что России якобы нужен какой-то другой флаг, за который "не стыдно" — это очередное проявление западных "майданных технологий"», — подчеркнул он.

Пискарев напомнил, что участники несанкционированных акций протеста в Белоруссии использовали похожий флаг, тогда отличался лишь цвет центральной полосы. По его словам, исторически бело-сине-белое полотнище никогда не было среди государственных символов России.

Депутат добавил, что комиссия изучит, кто стоит за созданием этого флага.

4 марта Госдума ужесточила наказание за распространение фейков о Вооруженных силах России, приняв поправку о введении в Уголовный кодекс статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Наказанием будет штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

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Сергей Истомин
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