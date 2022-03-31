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Расторгуев прокомментировал новости о плагиате Бейонсе хита «Любэ»

Певец Расторгуев прокомментировал новости о плагиате поп-певицы Бейонсе хита «Любэ»

Фото: Павел Кашаев / Reuters

Лидер российской группы «Любэ» Николай Расторгуев прокомментировал новости о плагиате американской поп-певицы Бейонсе хита «Любэ». Его слова приводит «Газета.Ru».

Речь идет о новой песне Бейонсе Be Alive, на которую недавно вышел видеоклип. Фанаты российского коллектива обвинили исполнительницу в копировании композиции «Ты неси меня, река». «Не видел клипа. Но эта тема была уже "обсосана" аж полгода назад», — сказал певец.

Отмечается, что поклонники «Любэ» впервые заметили сходство между двумя треками еще в ноябре 2021 года. Тогда певица представила свой сингл Be Alive, который стал саундтреком к фильму «Король Ричард», главную роль в котором сыграл актер Уилл Смит. За данную картину артист завоевал награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

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Сергей Равин
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