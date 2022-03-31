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Россиянка раскрыла способ вычислить плохой и хороший ресторан в Турции

Россиянка, живущая в Турции, рассказала о главных особенностях местных ресторанах

Кадр: Саша Коновалова / Яндекс.Дзен

Россиянка, которая имеет опыт проживания в Турции, рассказала о главных особенностях местных ресторанах, а также раскрыла способ вычислить хорошее и плохое заведение. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам девушке, в стране распространены узкоспециализированные кафе, где готовят ограниченное количество блюд — для этого приходится заранее решать, что конкретно хочется съесть, а потом уже выбирать заведение.

Например, в Турции популярны рыбные рестораны, где готовят блюда исключительно из свежевыловленных морепродуктов. «Заморозка допустима только в крайних случаях. Опытные турки легко это распознают и будут ворчать», — отметила путешественница.

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Второй тип кафе — это кебабные, где посетителям предложат несколько видов мяса и овощной салат, но никогда не подадут рыбу или пироги. Кроме того, в Турции распространены так называемые «суповые» — места, где на выбор могут предложить десятки разных супов и похлебок.

«Разумеется, в Турции есть рестораны, где можно одновременно заказать мясо, рыбу, турецкую пиццу пиде и взять на десерт баклаву. Однако местные жители считают их туристическими», — уточнила автор блога.

Ранее стало известно, что туроператоры Coral Travel и PEGAS Touristik договорились с Turkish Airlines о выделении каждому из них 400 тысяч кресел на рейсах из четырех городов России в Анталью. Переговоры об аналогичных условиях ведет с авиакомпанией и третий крупный участник российского рынка — ANEX Tour.

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Мария Гейн
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