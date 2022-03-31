В России назвали последствия покупки газа за рубли

Аналитик Ильин заявил, что странам потребуется создать рублевые резервы для покупки газа

Руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Илья Ильин в беседе с РИА Новости назвал последствия покупки газа за рубли.

По словам эксперта, расчеты за поставки газа в страны, которые ввели санкции в отношении России, в рублях могут потребовать создания ими рублевых резервов. «В случае перехода на расчеты за газ в рубли страны-партнеры для удобства расчетов, вероятно, создадут некоторый запас рублевых резервов», — отметил аналитик.

Также, по его словам, на фоне санкций появилась необходимость в снижении резервов России в иностранных валютах, так как в условиях риска заморозки платежей нет смысла накапливать резервы в валютах недружественных стран. Таким образом, и в самой России появятся рублевые резервы, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что объемы закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) на конец марта составили примерно 4,5 миллиарда кубометров, что еще до окончания месяца является рекордом для этого периода за все время наблюдений, проводимых с 2011 года. Кроме того, месячный отбор газа из ПХГ окажется самым низким с 2019 года.

23 марта президент России Владимир Путин решил в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, включая доллар и евро. Путин уточнил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенным в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.