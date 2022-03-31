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В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Представитель ВОЗ Вуйнович заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России
Мелита Вуйнович

Мелита Вуйнович. Кадр: ГПБУ Мосэкомониторинг / YouTube

В России снижается уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом, оценивая ситуацию с COVID-19, заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, ее цитирует ТАСС.

«В настоящее время наблюдается снижение заболеваемости в РФ, однако во многих странах происходит рост заболеваемости», — заявила Вуйнович.

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По ее словам, часть специалистов предполагает, что омикрон-штамм будет последним вариантом COVID-19. При этом нет никаких способов подтвердить достоверность этих утверждений, подчеркнула она.

О снижении заболеваемости коронавирусом также заявили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, в России за последние четыре недели число новых случаев COVID-19 снизилась в 3,7 раза.

Премьер-министр Михаил Мишустин 28 марта заявил о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в России, подчеркнув, что это стало возможным благодаря труду российских врачей. По его словам, пик пришелся на середину февраля.

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Анастасия Шейкина
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