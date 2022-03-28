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Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19

Премьер-министр Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в России

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Пик заболеваемости коронавирусом в России пройден. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости в понедельник, 28 марта.

Глава кабмина подчеркнул, что в большинстве российских регионов улучшилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

«Пик заболеваемости, который пришелся на середину февраля, пройден», — сказал премьер, подчеркнув, что это стало возможным благодаря самоотверженному труду российских врачей.

Власти направят дополнительно свыше 4 миллиардов рублей на доплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19, добавил Мишустин.

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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России коронавирусная инфекция в основном протекает в форме ОРВИ или бессимптомно.

По ее сведениям, при этом число новых случаев COVID-19 в России остается высоким. Всего в России за время пандемии заболели 17,7 миллиона человек, выздоровели 14,4 миллиона, уточнила главный санитарный врач страны.

Глава Роспотребнадзора считает необходимым исследование и изучение коронавируса, потому что COVID-19 останется в мире надолго. Попова также заявила, что пандемия в России пока не закончилась.

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Анна Щербакова
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