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В Роспотребнадзоре назвали долю пациентов с легким течением COVID-19

Попова заявила, что 97% случаев COVID-19 в России протекают в форме ОРВИ или бессимптомно

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

В России коронавирусная инфекция в основном протекает в форме ОРВИ или бессимптомно. Долю пациентов с легким течением COVID-19 назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует «Интерфакс».

«Сегодняшняя ситуация характеризуется особым течением. Оно, конечно же, бессимптомное большей частью и ОРВИ. 97 процентов всех зарегистрированных случаев — это в форме бессимптомного течения или острой респираторной вирусной инфекции», — заявила главный санитарный врач.

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По словам Поповой, при этом число новых случаев COVID-19 в России остается большим. Всего в России за время пандемии заболели 17,7 миллиона человек, выздоровели 14,4 миллиона, рассказала она.

Глава Роспотребнадзора считает необходимым исследование и изучение коронавируса, потому что COVID-19 останется в мире надолго. Попова также заявила, что пандемия в России пока не закончилась.

Ранее врач Дмитрий Злобин раскрыл связь группы крови с течением коронавируса. По его словам, люди со второй группой крови больше всего подвержены тяжелому течению COVID-19, при этом самый низкий риск у людей с первой группой крови.

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Анастасия Шейкина
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