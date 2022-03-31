Россия ввела ответные санкции против ЕС

МИД России в ответ на санкции запретил въезд высшему руководству Евросоюза

Россия вводит запрет на въезд в страну высшему руководству Европейского союза (ЕС) в ответ на антироссийское санкции, введенные объединением ранее. Об этом сообщили в российском МИД.

«Ограничения распространены на высшее руководство ЕС, в том числе на ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику», — сказано в заявлении ведомства. В МИД отметили, что под ограничения попали также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС и работников СМИ.

В министерстве уточнили, что санкции против указанных лиц введены за продвижение политики односторонних ограничений, разжигание русофобских настроений и ущемление прав и свобод русскоязычного населения. «Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жесткий ответ», — подчеркнули в МИД.

По информации ведомства, вербальная нота МИД России, информирующая о введении санкций, была передана в Представительство ЕС в Москве.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие разработки новых санкций против России. Глава Пятой республики уточнил, что они будут подготовлены в случае ухудшения ситуации на Украине.