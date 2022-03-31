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«Ростех» допустил подключение компаний из России к ремонту SSJ-100

В «Ростехе» допустили подключение российских компаний к ремонту SSJ-100

Фото: Alexander Saygano / Globallookpress.com

К ремонту самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) могут быть подключены компании из России, допустили в «Ростехе». Об этом сообщает ТАСС.

«За прошедший период мы создали склады запасных частей, включая пул подменных двигателей», — заявили в госкорпорации, назвав сложной сложившуюся из-за западных санкций ситуацию для российской авиации.

«Кроме того, мы прорабатываем возможность оперативного подключения российских компаний к выполнению ремонта запасных частей и агрегатов, изготовлению расходников для обеспечения текущих форм обслуживания», — отметили в «Ростехе».

Там же добавили, что «авиастроители обеспечивают устойчивое функционирование производства и максимально возможное ускорение начала серийного выпуска импортозамещенных самолетов».

В марте Минпромторг России пообещал ускорить создание импортозамещенной версии отечественного самолета SSJ-100, необходимый для нее российский двигатель ПД-8 планируется сертифицировать уже через 12-14 месяцев.

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Иван Потапов
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