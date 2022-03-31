Две трети россиян начали экономить

70 процентов участников опроса о потребительском поведении рассказали об экономии

Более двух третей россиян начали пересматривать бытовые расходы в сторону экономии, свидетельствуют данные опроса, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education и страховой компанией «Росгосстрах жизнь». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе исследования участникам предлагалось ответить на вопрос, каким будет их потребительское поведение в 2022 году. Если об экономии рассказали 70 процентов опрошенных, то обычный уровень трат сохраняет каждый пятый. Еще около 10 процентов не задумываются об этом.

Из тех, кто собирается оптимизировать бытовые расходы, около 20 процентов планируют урезать траты на путешествия, примерно столько же будут реже ходить в кафе, 17 процентов ограничат себя в расходах на бытовую технику и гаджеты, 16 — сократят заказы готовой еды. Также некоторые россияне готовы покупать меньше одежды, отказаться от абонементов в спортзалы и спортивных занятий, урезать расходы на дополнительное образование. На еде собираются экономить немногие — три процента.

Крупные траты решили временно отложить почти все участники опроса — речь идет о таких расходах, как покупка автомобиля и недвижимости.

30 марта статистическая служба Великобритании опубликовала исследование, согласно которому все большее число жителей страны сообщают, что их повседневные расходы растут. Многие из тех, кто заметил рост расходов, начали экономить: 51 процент сократил траты на предметы не первой необходимости, 34 процента стали потреблять меньше газа и электричества, 31 процент урезал суммы, выделяемые на покупку еды и основных товаров.

В Великобритании инфляция, как ожидается, в ближайшие месяцы может достигнуть восьми процентов. В России, согласно консенсус-прогнозу опрошенных ЦБ аналитиков, по итогам года предполагается рост индекса потребительских цен на 20 процентов — вместо прежнего прогноза ЦБ на уровне 5,5 процента. На февраль инфляция составляла более девяти процентов.