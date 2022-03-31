Стерлинг рассказал о планах на бой с Яном

Боец ММА Алджамейн Стерлинг заявил, что будет доминировать в поединке с Петром Яном

Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг рассказал о планах на бой с россиянином Петром Яном. Пост спортсмена доступен в его Twitter-аккаунте.

«Удивительно, как люди боятся пытаться преуспеть в жизни. Ваши страхи не мои. Ваши мысли и дерьмовые мнения также не мои. Я буду побеждать и доминировать», — заявил он. Американец также пожелал зрителям приятного просмотра поединка.

Ян и Стерлинг во второй раз проведут бой 9 апреля на турнире UFC 273. Американец выступит в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Изначально бойцы должны были подраться 30 октября 2021 года, но Стерлинг снялся с поединка и был заменен на Кэри Сэндхагена. Ян победил нового соперника единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона промоушена.

Ян утратил чемпионский пояс в легчайшем весе весной 2021 года в поединке со Стерлингом. Его дисквалифицировали за нанесение сопернику запрещенного удара.