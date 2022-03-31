Apple отказалась ремонтировать ворованные iPhone

Сервисные центры Apple будут отказывать в ремонте владельцам ворованных iPhone

Сервисные центры Apple будут проверять технику на наличие в реестре пропавших устройств перед ремонтом. Об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно внутренней записке, которая оказалась в распоряжении редакции медиа, сервисные центры Apple обязаны будут более тщательно проверять девайсы перед обслуживанием. Если принесенный в СЦ iPhone будет зарегистрирован в реестре устройств GSMA, то специалисты сервиса откажут владельцу в ремонте аппарата.

Реестр устройств GSMA — глобальная база данных, созданная для учета потерянных или ворованных телефонов. «Новая политика должна помочь сократить количество украденных iPhone, доставляемых в Apple для ремонта», — отметили журналисты.

Авторы отметили, что в настоящий момент авторизованные сервисные центры компании не принимают к обслуживанию девайсы, если на тех активирована функция пропажи.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что Apple планирует запустить сервис подписки на девайсы — смартфоны, планшеты и другую технику. Проект находится в разработке — компания может объявить о нем до конца 2022 года или перенести анонс на 2023 год.