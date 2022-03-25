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Apple выпустит iPhone по подписке

Bloomberg: Apple будет продавать iPhone и другую технику по подписке

Фото: Edgar Su / Reuters

Apple планирует запустить сервис подписки на девайсы — смартфоны, планшеты и другую технику. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников в компании, которые попросили не раскрывать их имен, Apple тестирует возможность запуска сервиса последние несколько месяцев. Функция позволит пользователям подписываться непосредственно на устройства, а не только на цифровые услуг, вроде Apple Music или iCloud. Проект находится в разработке — компания может объявить о нем до конца 2022 года или перенести анонс на 2023 год.

Как отметил журналист Bloomberg Марк Гурман, внедрение подписки на iPhone или iPad серьезно изменит стратегию компании. В настоящий момент Apple продает свои девайсы либо по полной стоимости, либо в рассрочку или с субсидиями от сотовых операторов. «Это может помочь Apple увеличить доход и облегчить потребителям возможность тратить тысячи долларов на новые устройства», — заявил Гурман. Потребители смогут менять свои iPhone на новые каждый год, как только компания выпустит актуальную модель.

По мнению экспертов, программа будет связана с Apple ID конкретного клиента, с его счета будет ежемесячно списываться определенная сумма. Судя по всему, размер платежа будет связан с типом оборудования. Специалисты Bloomberg отметили, что iPhone является крупнейшим источником дохода Apple — в 2021 году продажи смартфонов принесли компании почти 192 миллиарда долларов.

Ранее аналитики Counterpoint заявили, что продажи дорогих смартфонов в 2021 году достигли рекордного показателя. Лидером сегмента назвали Apple, которая заняла долю в 60 процентов.

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Андрей Ставицкий
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