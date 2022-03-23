Дорогие смартфоны стали резко популярны

Counterpoint: продажи премиум-смартфонов выросли на 24 процента в 2021 году

Продажи дорогих смартфонов в 2021 году достигли рекордного показателя за всю историю ведения статистики. Об этом сообщается в отчете Counterpoint.

Специалисты аналитической фирмы выяснили, что в 2021 году глобальные продажи смартфонов премиум-класса резко выросли на 24 процента в годовом исчислении. Только на данный сегмент пришлось 27 процентов мировых продаж телефонов, что является рекордным показателем. К данной категории стали относить аппараты, оцененные в 400 долларов или выше.

«Популярность премиального рынка обусловлена сочетанием многих факторов, включая спрос на обновление, стратегии производителей и динамику цепочки поставок», — отметил директор по исследованиям Тарун Патхак. По словам эксперта, спрос стимулировали доступность телефонов премиум-сегмента в развитых странах и стремление потребителей из развивающихся стран приобрести девайс с поддержкой 5G.

Лидером сегмента назвали Apple, которая заняла долю в 60 процентов. В 2020 году американская компания также лидировала на рынке с долей 55 процентов. На втором месте разместилась Samsung — 17 процентов, на третьем — Huawei — 6 процентов.

«В будущем премиальный сегмент, обусловленный спросом на замену на разных рынках, вероятно, будет продолжать расти и опережать рост мирового рынка смартфонов», — подытожил старший аналитик Counterpoint Варун Мишра. По словам эксперта, популярность складных смартфонов будет стимулировать дальнейший рост сегмента.

Ранее специалисты Omdia рассказали, что смартфоны Samsung Galaxy и iPhone вошли в список самых востребованных телефонов на глобальном рынке в 2021 году. Самым популярным девайсом на рынке оказался Samsung Galaxy A12.