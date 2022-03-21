Назван самый популярный смартфон

Samsung Galaxy A12 оказался самым популярным смартфоном 2021 года по версии Omdia

Смартфоны Samsung Galaxy и iPhone вошли в список самых востребованных телефонов на глобальном рынке в 2021 году. Об этом сообщает издание GizmoChina.

По данным аналитической компании Omdia, Samsung Galaxy A12 стал самым продаваемым смартфоном в 2021 году. Аппарат разошелся тиражом 51,8 миллионов единиц. На второй позиции оказался iPhone 12 — Apple поставила на рынок 41,7 миллионов штук девайсов. Третьим самым продаваемым смартфоном был назван iPhone 13 — 34,9 миллионов экземпляров. Также в топ-5 вошли iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9A.

В первой десятке самых востребованных телефонов Omdia присутствуют семь девайсов Apple, два от Samsung и один от Xiaomi. Самый дешевый аппарат в подборке — Xiaomi Redmi 9A, оцененный в 78 долларов, самый дорогой — доступный за 1324 доллара iPhone 13 Pro Max.

«Первое место Samsung в этом списке показывает, что бюджетные телефоны A-серии довольно популярны», — отметили журналисты. Аналитики отметили, что ожидают больше подобных Galaxy A12 смартфонов, так как многие производители — в частности, Samsung — концентрируются на среднем и бюджетном ценовых сегментах.

В середине марта представители Omdia назвали Samsung Galaxy Z Flip 3 самым популярным складным смартфоном 2021 года. В топ-3 также вошли Galaxy Z Fold 3 и Huawei Mate X2.