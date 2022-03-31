Россиянам рассказали о продуктах для борьбы со стрессом

Диетолог Макиша рассказала, что фасоль и жирная рыба способствуют снижению стресса

Орехи, фасоль, жирная морская рыба, индейка, а также вишневый сок помогут снизить уровень тревожности и стресса при ежедневном употреблении. Такой список продуктов назвала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, ее слова приводит «Москва 24».

«Важно понимать, что, когда мы переживаем стресс, расход сырья в нашем организме, в том числе микроэлементов, витаминов, на стрессовые гормоны будет увеличиваться», — объяснила она, отметив, что в таком случае необходимо восполнять недостачу сырья.

Специалист отметила, что в мясе индейки содержится аминокислота триптофан, из которой вырабатывается гормон радости и удовольствия — серотонин. Орехи и цельнозерновые крупы помогут восполнить нехватку магния, который уменьшается в организме при стрессе.

Кислоты омега-3, которые благотворно влияют на нервные клетки головного мозга, содержатся в жирной морской рыбе: сельди, скумбрии, лососе, семге или палтусе, добавила диетолог.

Вишневый сок, по словам врача, содержит большое количество мелатонина, который вырабатывается во время сна, а также является очень мощным антидепрессантом. При нарушении сна и тревожности Макиша посоветовала выпить вечером стакан сока или съесть 100-150 граммов вишни.

Ранее заведующий кафедрой психодрамы Академии социальных технологий, кандидат психологических наук Виктор Семенов назвал россиянам способ пережить стресс. По словам специалиста, во время повышенной тревожности важно поддерживать социальные контакты.