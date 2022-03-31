В России предложили смягчить правила пересечения сухопутных границ

Роспотребнадзор предложил отменить ПЦР-тесты при пересечении сухопутных границ для россиян

Роспотребнадозр предложил отменить сдачу ПЦР-теста и заполнение анкеты на сайте «Госуслуг» для россиян, которые въезжают в страну через сухопутный участок границы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Абзац первый пункта два после слов "автомобильного сообщения" дополнить словами "а также граждан Российской Федерации, въезжающих в Российскую Федерацию через сухопутный участок Государственной границы Российской Федерации"», — указано в проекте постановления главного государственного санитарного врача России.

Ранее, 30 марта, Россия сняла введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на пересечение сухопутных границ с Казахстаном и Монголией. Так, власти смягчили правила выезда в Казахстан и Монголию для граждан РФ. Кроме того, сняты ограничения для граждан Казахстана на въезд в Россию, а также для иностранцев и лиц без гражданства на въезд из Монголии в Россию.