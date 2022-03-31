Россиянин побывал в Таиланде и назвал лучший курорт для «суперэкономного» отдыха

Российский турагент назвал Паттайю лучшим курортом для экономного отдыха

Россиянин, который работает индивидуальным турагентом, побывал в Таиланде и рассказал об особенностях отдыха в стране в условиях санкций. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, мужчина назвал Паттайю лучшим вариантой для «суперэкономного» отдыха или временной эмиграции даже с учетом скачков в курсе иностранных валют.

По его словам, в Паттайе сейчас очень мало туристов, поэтому многие отели вынуждены сдавать номера «за копейки». За 1,3 тысячи рублей в сутки путешественник снял номер в четырехзвездочном отеле с бассейном на крыше, спортзалом и Smart TV.

«А какие тут горничные заботливые! Мне ежедневно приносят в номер такой запас воды, чая и туалетной бумаги, словно я тут не один живу, а цыганской семьей», — добавил автор блога.

Кроме того, путешественники могут найти в Паттайе множество вариантов бюджетных кафе. Самым выгодным вариантом питания россиян назвал заказ ресторанных блюд в приложениях доставки. «Во-первых, если использовать промокоды, можно сэкономить до 50 процентов от стоимости заказа. Во-вторых, сами рестораны предлагают различные акции типа «берешь одно блюдо — второе бесплатно», — уточнил он.

Ранее власти Таиланда заявили о планах отменить схему Test&Go и ThaiPass к 1 июня. По словам министра туризма и спорта страны Пхипхата Ратчакитпракана, правила въезда смягчат в случае отсутствия всплеска заболеваемости COVID-19.