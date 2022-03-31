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Вандалы нарисовали свастику на памятнике воинам-танкистам в Подмосковье

Полиция Подмосковья начала искать нарисовавших на памятнике танкистам свастику вандалов

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Неизвестные вандалы нарисовали свастику на памятнике воинам-танкистам в Подмосковье. Пострадал памятный знак в виде танка Т-34, который находится в деревне Калинино под Серпуховом. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 31 марта, сообщила представитель МВД Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, в дежурную часть Серпуховской полиции обратился местный житель, который увидел, что на памятник аэрозольной краской была нанесена фашистская свастика. В настоящее время полиция уже занимается установлением личностей и розыском вандалов.

Представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий пояснила «Ленте.ру», что возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре суд на 15 суток арестовал россиянина, который нарисовал свастику на баннере, установленном на территории мемориального комплекса «Вечный огонь». Его признали виновным в пропаганде нацистской атрибутики.

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Леонид Микуляк
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