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Россиянина арестовали за нарисованную на плакате с буквой Z свастику

В Краснодаре арестовали мужчину, нарисовавшего свастику на территории мемориала

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодаре суд на 15 суток арестовал россиянина, который нарисовал свастику на баннере, установленном на территории мемориального комплекса «Вечный огонь». Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 11 марта. Установлено, что мужчина взял баллончик с краской и нарисовал свастику на плакате с изображением буквы Z.

Суд признал россиянина виновным в пропаганде нацистской атрибутики или символики и назначил ему 15 суток административного ареста. В ходе заседания мужчина заявил, что своими действиями хотел выразить несогласие с проведением специальной военной операции на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Мария Рубникович
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