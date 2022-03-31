Граждане США смогут выбирать третий гендер в паспорте

Госсекретарь США заявил, что американцы смогут выбрать гендер X при оформлении паспорта

Все граждане США получат возможность выбирать третий гендер при подаче заявления на оформление паспорта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Согласно заявлению дипломата, американцы смогут указать в графе пол помимо «мужского» и «женского» также «X». «Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбирать "Х" в качестве гендерного маркера в своих заявках на получение паспорта США, и этот вариант станет доступен для других видов документов в следующем году», — уточнил он.

Первый паспорт с гендером «X» уже был выдан в США 27 октября 2021-го. Тогда представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что оформление такого паспорта станет доступно для всех американцев после разработки необходимой системы и обновления формы.

О планах американской администрации по введению третьего гендера для документов стало известно летом 2021 года. Тогда госсекретарь Блинкен заявил, что этот шаг призван гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.