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Граждане США смогут выбирать третий гендер в паспорте

Госсекретарь США заявил, что американцы смогут выбрать гендер X при оформлении паспорта

Фото: Jenny Kane / AP

Все граждане США получат возможность выбирать третий гендер при подаче заявления на оформление паспорта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Согласно заявлению дипломата, американцы смогут указать в графе пол помимо «мужского» и «женского» также «X». «Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбирать "Х" в качестве гендерного маркера в своих заявках на получение паспорта США, и этот вариант станет доступен для других видов документов в следующем году», — уточнил он.

Первый паспорт с гендером «X» уже был выдан в США 27 октября 2021-го. Тогда представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что оформление такого паспорта станет доступно для всех американцев после разработки необходимой системы и обновления формы.

О планах американской администрации по введению третьего гендера для документов стало известно летом 2021 года. Тогда госсекретарь Блинкен заявил, что этот шаг призван гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.

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Виктория Кондратьева
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