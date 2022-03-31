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69-я параллель

Первую ледостойкую платформу в России заправят экологичным топливом

Первую российскую ледостойкую платформу «Северный полюс» заправят экологичным топливом

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Первую российскую ледостойкую платформу «Северный полюс» заправят экологичным топливом. Судно должно отправиться в поход в сентябре 2022 года. Об этом сообщает портал GoArctic.

Для заправки судна решено использовать ультранизкосернистое судовое моторное топливо производства Омского НПЗ с улучшенными экологическими характеристиками.

Экологичное топливо поставляется оператором бункерного бизнеса компании «Газпром нефть» — «Газпромнефть Марин Бункер». Предприятие взаимодействует с портами Мурманска и Архангельска, оно также осуществляет круглогодичную заправку арктических судов-грузоперевозчиков и научно-исследовательских экспедиций.

Ледостойкая платформа «Северный полюс» относят к судну специального назначения с функционалом научно-исследовательского центра для круглогодичного исследования Арктики. Платформу включат в состав флота Арктического и антарктического НИИ. Судно продолжит традицию советских и российских дрейфующих экспедиций «Северный полюс».

Ожидается, что ледостойкая платформа будет задействована в круглогодичных научных исследованиях в высоких широтах. «Северный полюс» без привлечения ледокола сможет прибывать к месту проведения работ, на протяжении двух лет автономно дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана, а затем прибывав порт.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается уникальное судно для исследований Арктики, которое станет «четырьмя кораблями в одном».

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Анна Щербакова
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