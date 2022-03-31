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Австралия введет пошлины на все товары из России

Австралия введет пошлину в 35 процентов на все товары из России и Белоруссии

Фото: David Gray / Reuters

Австралия решила отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле для России и Белоруссии. Она введет дополнительную пошлину в размере 35 процентов в отношении импорта всех товаров из этих двух стран, говорится на сайте правительства.

Мера вступит в силу с 25 апреля. По словам властей, на такой шаг страна пошла для «защиты основных интересов безопасности». Кроме того, Австралия предоставляет Украине гуманитарную помощь на 65 миллионов долларов и 70 тысяч тонн угля.

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Правительство Японии также планирует повысить тарифы на некоторые виды российского импорта. Если законопроект одобрят, тариф на российский лосось и красную икру вырастет с 3,5 до 5 процентов. Для крабов он повысится с 4 до 6 процентов. Налог на большинство лесоматериалов увеличится с 4,8 до 8 процентов.

В марте Япония ввела новый пакет антироссийских санкций. Всего страна наложила ограничения против 76 частных лиц и 12 компаний из России. Их активы на территории Японии будут заморожены, кроме того, на них наложен запрет на проведение финансовых сделок.

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Платон Щукин
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