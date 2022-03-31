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Глава МИД Турции рассказал о спорных вопросах российско-украинских переговоров

Главу МИД Турции Чавушоглу перечислил спорные вопросы на переговорах Москвы и Киева
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу. Фото: Globallookpress.com

Москва и Киев пока не могут договориться по самым сложным и спорным вопросам — нейтральному статусу и принадлежности Крыма и Донбасса, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому порталу A Haber.

«Два самых сложных вопроса — это статус Крыма и Донбасса. Вопросы, которые должны решаться на уровне лидеров», — сказал он, перечислив основные трудности в переговорах. По словам министра, стороны также не могут прийти к согласию относительно гарантий безопасности Украины.

Кроме того, Чавушоглу рассказал о достигнутом прогрессе. Так, наибольшего успеха удалось достичь на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле, после которой Киев заявил о готовности к нейтральному статусу. Министр также отметил, что украинские власти хотят провести референдум по поводу соглашения с Россией. Вместе с тем Чавушоглу заявил, что, хотя определенный прогресс и был достигнут, до окончания переговоров еще далеко.

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Ранее помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский рассказал, что Украина по сути согласилась на требования России об отказе от вступления в НАТО и размещения на своей территории иностранных военных баз и контингентов. Кроме того, добавил он, Киев готов проводить военные учения только по согласию государств-гарантов безопасности, в числе которых будет и Россия.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины. По словам Мединского, они прошли конструктивно.

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Алина Гончарова
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