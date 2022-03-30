Мединский заявил о согласии Украины на отказ от вступления в НАТО

Помощник Путина Мединский заявил о согласии Украины на отказ от вступления в НАТО

Украина по сути согласилась на требования России об отказе от вступления в НАТО и размещения на своей территории иностранных военных баз и контингентов. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский, его цитирует РИА Новости.

Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной отметил, что Киев передал зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Помимо нейтрального статуса страны, они включают в себя отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения.

Кроме того, Украина готова проводить военные учения только по согласию государств-гарантов безопасности, в числе которых будет и Россия. «То есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет настаивала Россия», — заключил Мединский.

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины. По словам Мединского, они прошли конструктивно и позволили российской стороне получить письменное подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО, закрепив за собой нейтральный и безъядерный статус.

Украинская сторона отметила, что пойдет на такой шаг лишь при условии гарантий собственной безопасности со стороны ряда западных государств. Такими там назвали Германию, Италию, Польшу, Канаду, Турцию, Израиль и членов Совета безопасности ООН, среди которых и Россия.