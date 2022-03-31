Турция оценила возможность отказа от российского газа

МИД Турции заявил о невозможности отказа от российского газа в ближайшее время

В ближайшее время у Турции нет возможности отказаться от российского газа. Соответствующую оценку дал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Аhaber. Выдержки приводит ТАСС.

Министр рассказал, что страна не ожидает проблем с поставками природного газа из России, так как Турция не присоединилась к санкциям против Москвы. Чавушоглу добавил, что российский газ покрывает 40 процентов от всего требуемого стране объема.

Однако глава МИД Турции отметил, что Анкара рассматривает возможности сокращения своей энергетической зависимости от других стран. «Турция достигнет важного момента в этом вопросе, когда природный газ с месторождения Сакарья будет поступать на внутренний рынок в 2023 году», — заявил министр.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. В Европе заявляли, что переход к рублям противоречит действующим контрактам. «Газпром», по данным «Коммерсанта», прорабатывает варианты остановки поставок газа в Европу.