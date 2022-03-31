Отчисленные из европейских вузов студенты смогут бесплатно учиться в России

Правительство разрешило бесплатно учиться в России отчисленным из вузов Европы студентам

Россияне, без оснований отчисленные из вузов Европы, смогут продолжить обучение в России на бесплатной основе. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно тексту документа, вступительные экзамены для таких студентов упростят. Подходящий для перевода курс будет подбираться на индивидуальной основе для каждого кандидата с учетом его достижений.

При этом отчисленные из Европы студенты смогут занять не только бюджетные, но и платные места. В этом случае стоимость учебы будет компенсировать вуз.

В правительстве отмечают, что порядок приема студентов в вузы разработают в течение 10 дней.

Ранее об отчислении студентов из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На сообщение омбудсмена отреагировало Минобрнауки. Ведомство предложило проработать для отчисленных студентов возможность продолжить учебу в России.