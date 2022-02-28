Отчисленным из вузов Европы российским студентам сделали предложение

Отчисленные из вузов Европы российские студенты смогут в дальнейшем бесплатно продолжить обучение в ведущих университетах России. Такое предложение сделало Минобрнауки, передает РИА Новости.

Этим могут воспользоваться все российские граждане, обучающиеся в западных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, пояснили в ведомстве.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе обсуждений с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым рассказала об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.

По ее данным, россияне, находящиеся за рубежом, подвергаются травле и нападкам со стороны иностранцев.