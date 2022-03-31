Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Белом доме назвали условие для переговоров между Байденом и Путиным

Белый дом: для подготовки разговора Байдена и Путина требуется деэскалация вокруг Украины
Кейт Бедингфилд

Кейт Бедингфилд . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что на данный момент нет планов подготовки переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, для дипломатических контактов на высшем уровне сначала потребуется серьезная демонстрация со стороны России значительной деэскалации ситуации вокруг Украины. Бендингфилд отметила, что в Вашингтоне пока не наблюдают подобной деэскалации.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал американцев уезжать из России и Украины. По словам Прайса, граждане США, которые находятся на территориях двух стран, должны немедленно покинуть их. «Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов», — пояснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин описал механизм покупки российского газа странами Запада
В Белом доме назвали условие для переговоров между Байденом и Путиным
Пенсионер угрожал прострелить колени детям на площадке в Москве
США поддержали нежелание Европы платить за российский газ в рублях
В Чехии признались в отсутствии плана на случай прекращения поставок газа из РФ
США отреагировали на возможное вхождение Южной Осетии в состав России
США анонсировали очередные санкции против организаций из России и Белоруссии
Австрия выступила против эмбарго на поставку нефти и газа из России
Байден обвинил Россию в рекордном подорожании бензина в США
Поклонская рассказала о возникновении нового общества на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.