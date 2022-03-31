В Белом доме назвали условие для переговоров между Байденом и Путиным

Белый дом: для подготовки разговора Байдена и Путина требуется деэскалация вокруг Украины

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что на данный момент нет планов подготовки переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, для дипломатических контактов на высшем уровне сначала потребуется серьезная демонстрация со стороны России значительной деэскалации ситуации вокруг Украины. Бендингфилд отметила, что в Вашингтоне пока не наблюдают подобной деэскалации.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал американцев уезжать из России и Украины. По словам Прайса, граждане США, которые находятся на территориях двух стран, должны немедленно покинуть их. «Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов», — пояснил он.

