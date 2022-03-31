В Госдуме высказались насчет вхождения Южной Осетии в состав России

Депутат от Северной Осетии Макиев поддержал идею вхождения Южной Осетии в состав России

Вхождение Южной Осетии в состав России является желанием народа и мечтой предков. Так об этом высказался депутат Государственной думы от Северной Осетии Зураб Макиев, пишет РИА Новости.

По его словам, нет необходимости объяснять, какую важность это событие имеет для осетинского народа и на юге, и на севере. «Это желание народа и мечта наших предков — быть единым целым. Сейчас мы как никогда близки к этому. Я очень рад, что живу в это время и буду свидетелем и участником этого исторического момента», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что закрепленный в ООН принцип права наций на самоопределение дает возможность провести в Южной Осетии законный референдум о вхождении в состав России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что идея референдума в Южной Осетии о присоединении к России является выражением мнения народа, российские власти уважают ее. Однако в РФ никаких действий на этот счет не предпринималось, добавил он.