Кремль назвал условие встречи Путина с Зеленским

Песков заявил, что встрече Путина и Зеленского должна предшествовать подготовка договора

Встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским должна предшествовать финализация работы по тексту договора между странами. Такое условие назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 31 марта, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что четких временных рамок возможной встречи президентов нет.

Ранее о том, что говорить о встрече глав государств можно будет только тогда, когда Москва и Киев подготовят и утвердят договор, сообщал глава российской делегации Владимир Мединский.

Он пояснил, что сначала делегациям нужно подготовить и согласовать текст договора, после чего его должны парафировать главы МИД, а потом документ будет утвержден правительством.

Последняя очная встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле 29 марта. По ее итогам Мединский заявил, что Кремль получил письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу страны и закрепляющие отказ киевских властей от возвращения Крыма и Донбасса военным путем.