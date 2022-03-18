Мединский назвал необходимые для встречи Путина и Зеленского шаги

Мединский: для встречи Путина и Зеленского нужен подготовленный Россией и Украиной договор

Говорить о встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского можно будет только тогда, когда Москва и Киев подготовят и утвердят договор. Эти шаги назвал глава российской делегации Владимир Мединский, пишет ТАСС.

Сначала делегациям необходимо подготовить и согласовать текст договора, затем его должны парафировать главы МИД, потом документ будет утвержден правительством. «Только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств», — подчеркнул Мединский.

Ранее он заявил, что переговоры Москвы и Киева по вопросу демилитаризации Украины находятся «где-то на полпути». Позиции сторон максимально близки в вопросе внеблокового статуса Киева и невступления Украины в НАТО, добавил глава российской делегации.

28 февраля страны провели первый этап переговоров. Второй раунд прошел 3 марта, а третий завершился вечером 7 марта и продлился около трех часов. 14 марта состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева.