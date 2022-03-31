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Названо число вывезенных из-за границы российских туристов

Вице-премьер Чернышенко заявил о 117 тысячах российских туристов, вывезенных из-за границы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Около 117 тысяч российских туристов, застрявших за границей из-за отмены рейсов, вернулись на родину. Такое число назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе встрече правительства и представителей туриндустрии, передает РИА Новости.

По его словам, на помощь компаниям, в том числе туроператорам, в организации вывоза россиян правительство выделило 10 миллиардов рублей — вместе со средствами, предусмотренными нацпроектом в поддержку туристической отрасли, общая сумма достигает 20 миллиардов рублей.

Ранее в марте глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туроператоры вернули всех застрявших за границей туристов домой. По ее оценкам, всего вернулись в Россию более 100 тысяч человек.

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Мария Гейн
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