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В Новой Каледонии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

После землетрясения в Новой Каледонии сейсмологи объявили угрозу цунами

Фото: Unsplash

После землетрясения в Новой Каледонии (островное государство в Тихом океане) сейсмологи объявили угрозу цунами. Об этом сообщает ТАСС.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 расположился в 280 километрах от населенного пункта Тадине, где проживают около 7,5 тысячи человек. Его очаг залегал на глубине 10 километров.

16 марта стало известно о мощном землетрясении в Японии. Магнитуда подземного толчка составила 7,3, очаг залегал на глубине 60 километров. Землетрясение ощущалось в северных и северо-восточных регионах Японии, а также в Токио. После землетрясения на аварийной АЭС «Фукусима-1» сработала пожарная сигнализация.

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Николай Чигасов
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